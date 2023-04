Ultraleggero esplode in volo e precipita: 2 morti carbonizzati a Udine Un ultraleggero è esploso ed è precipitato sulla catena dei Musi nell’area di Valli del Torre Alta nel comune di Lusevera (Udine). Due persone sono morte carbonizzate.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia oggi a Lusevera, in provincia di Udine, dove un ultraleggero ha preso fuoco mentre era in volo ed è precipitato in una zona boschiva. Il bilancio è di due morti.

L'allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno notato le fiamme prima di perdere di vista il velivolo, ritrovato poi sulla catena dei Musi nell'area di Valli del Torre Alta. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno soltanto potuto constatare il decesso degli occupanti, che sono stati trovati carbonizzati.

Allertati anche i vigili del fuoco che stanno intervenendo con un loro elicottero e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo/Cividale del Friuli oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Ancora da definire l'esatta dinamica di quanto successo. La indagini sono coordinate dalla Procura di Udine.

In aggiornamento.