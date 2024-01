Udine, nella notte schianto tra due furgoni sull’autostrada A4: due morti e due feriti L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite a causa di un tragico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. A essere coinvolti due furgoni. L’impatto è avvenuto al chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4, dove la carreggiata corre su quattro corsie e prima dell’area di servizio di Gonars.

Ancora da chiarire le dinamiche dello schianto. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 4. Nessuna ripercussione al traffico che, anche al momento dell’incidente, è rimasto regolare su tutta la rete.

Il personale sanitario arrivato sul posto ha fatto il possibile per soccorrere le due persone più gravi, per le quali tuttavia non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Per una terza persona è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Palmanova con l’ambulanza di Palmanova in codice verde, mentre il quarto automobilista è stato condotto in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.