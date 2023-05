Ucciso dal proprietario di casa perché “non pagava l’affitto”: Aleandro Guadagna lascia 4 figli Ha confessato Giuseppe La Corte, l’uomo di 77 anni che ha ucciso a colpi di fucile il 32enne Aleandro Guadagna, inquilino di un suo appartamento a Palermo. L’omicidio sarebbe nato per dissidi legati al mancato pagamento dell’affitto.

A cura di Chiara Ammendola

Aleandro Guadagna

Non ha mostrato alcun pentimento Giuseppe La Corte, l'uomo di 77 anni che martedì mattina ha imbracciato un fucile e ha sparato al 32enne Aleandro Guadagna, inquilino di un suo appartamento a Palermo. L'omicidio è avvenuto nel quartiere di Boccadifalco dove l'uomo, muratore e padre di 4 figli, viveva con la sua famiglia.

Un omicidio nato per dissidi legati proprio all'appartamento di proprietà di La Corte, dove Guadagna vi si era trasferito nel 2015. Secondo l'anziano, che ha confessato agli inquirenti di aver ammazzato il 32enne, quest'ultimo era in ritardo da mesi con il pagamento degli affitti, ma anche in passato c'erano stati problemi. Una situazione degenerata dinanzi all'ennesima richiesta dell'uomo all'inquilino di saldare i propri debiti, cosa che, sempre secondo La Corte, Guadagna non era intenzionato a fare.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo, coordinati nell'indagine dal pm Giorgia Righi, la mattina di martedì 9 maggio, l'omicida avrebbe atteso che la vittima uscisse dal portone di casa prima di fare fuoco. Poi, è fuggito. I familiari di Guadagna hanno subito chiamato il 112, un'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La Corte è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. È stato individuato al centro commerciale La Torre. Il figlio, al quale l'uomo aveva inviato un sms la mattina dell'omicidio scrivendo “Vado a risolvere la questione affitti”, una volta capito quanto accaduto gli aveva consigliato di consegnarsi alla polizia. Aleandro Guadagna, muratore di professione di 31 anni lascia 4 figli.