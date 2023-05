Omicidio a Palermo, 32enne ucciso a colpi di arma da fuoco: caccia all’aggressore Omicidio oggi a Palermo: Aleandro Guadagna, 32 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud del capoluogo siciliano. Si cerca il killer. Delitto forse legato a motivi economici, esclusa la pista mafiosa.

A cura di Ida Artiaco

Un ragazzo di 32 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso all'alba di oggi, mercoledì 10 maggio, a Palermo, a colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud del capoluogo siciliano.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i sanitari del 118, allertati dai familiari di Guadagna: al loro arrivo hanno trovato la vittima riversa in una pozza di sangue e non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il killer avrebbe aspettato che Guadagna uscisse dal portone di casa prima di aprire il fuoco.

Secondo le prime informazioni il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite per motivi economici, relativi ad affitti non pagati. Si escluderebbe al momento, spiegano gli investigatori, la pista mafiosa. Sembrerebbe, comunque, che quella di stamani fosse stato solo l'ultimo di una serie di scontri avvenuti nell'ultimo periodo, come hanno spiegato alcuni testimoni.

Intanto, è partita la caccia al killer, fuggito dopo l'omicidio. I militari si sono recati a casa dell'uomo, ma non l'hanno trovato. I suoi familiari – secondo indiscrezioni – avrebbero raccontato di una lettera che l'aggressore avrebbe lasciato questa mattina in cui spiegava che stava andando a sistemare la questione degli affitti non pagati con l'inquilino.

La zona in cui si è consumato il delitto è stata isolata e chiusa al traffico. La stampa locale racconta di strazianti le scene davanti al corpo del giovane ammazzato, sposato e padre di due bambini, con il dolore di familiari e amici.