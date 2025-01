video suggerito

Uccisa a coltellate dal figlio 27enne a Messina: cosa è successo a Caterina Pappalardo Stava andando ad un funerale quando ha ricevuto la chiamata del figlio che le chiedeva di raggiungerla, per cucinarle qualcosa da mangiare. Lei è andata a casa sua. Ed è stata uccisa. Attesi in giornata i risultati dell'autopsia.

A cura di Beatrice Tominic

Caterina Pappalardo, uccisa dal figlio 26enne.

Stava andando ad un funerale quando avrebbe ricevuto la telefonata del figlio. E ha cambiato strada per raggiungerlo, forse per cucinargli qualcosa da mangiare. È quanto emerge dalle testimonianze di alcune amiche di Caterina Pappalardo, la sessantaduenne stordita e poi uccisa con decine di coltellate dal figlio di 26 anni, Giosuè Fogliani, che ha trascorso la notte scorsa in carcere.

Sul caso continuano senza sosta le indagini degli inquirenti, attesi in giornata i risultati dell'autopsia. Nel frattempo, secondo quanto emerso da controlli più approfonditi, sembra che le coltellate inferte alla donna fossero circa una trentina, non quindici come ipotizzato in un primo momento.

Accertamenti anche sul movente: sembra che da tempo lui obbligasse la madre a dargli dei soldi. Per permettergli di vivere da solo, secondo alcune informazioni che stanno emergendo nelle ultime ore, dopo la morte del marito la donna si sarebbe trasferita in una casa in affitto nella zona di Mili Marina.

I litigi fra Caterina Pappalardo e il figlio 26enne che l'ha uccisa

Un ragazzo problematico: parlava così Caterina Pappalardo del figlio con le amiche. "Ieri doveva andare con un'amica al funerale, ma poi ha cambiato idea all'ultimo: ha detto che doveva andare dal figlio – ha spiegato ad alcune testate locali un'amica – Era una bella persona, una vera amica".

Altre testimonianze sono state fornite dalle vicine di casa. C'è chi ricorda quando il figlio era piccolo e chi, nonostante il trasferimento della donna, la ricorda spesso presente nella palazzina. "Veniva spesso per dare una mano al figlio – dice una vicina – La vedevo con le buste della spesa, gli portava delle cose da mangiare. Alte volte, invece, gli faceva il bucato". Nonostante quello che si vedeva dall'esterno, però, erano numerose le liti fra i due.

Cosa è successo: le indagini in corso

Numerosi i litigi fra madre e figlio. Anche quel giorno. Sono state proprie le vicine a far scattare l'allarme, dopo aver sentito calare il silenzio all'improvviso, dopo urla e grida fra i due. Una volta sul posto, il giovane è stato trovato ancora all'interno dell'abitazione ed è stato arrestato in flagranza di reato per omicidio.

Il rapporto fra i due era sempre più turbolento a causa delle continue richieste di soldi da parte del giovane e non è escluso che sia da rintracciare proprio in queste richieste il movente dell'omicidio.

Nel frattempo continuano le indagini. Secondo gli ultimi accertamenti da parte degli inquirenti che si occupano del caso le coltellate inferte sulla donna sarebbero almeno il doppio di quanto ipotizzato all'inizio. Caterina Pappalardo sarebbe stata colpita più di 30 volte con coltellate. L'arrivo dei risultati dell'autopsia, affidata alla medica legale Elvira Ventura Spagnolo, è previsto per oggi in giornata.

L'auspicio è che dai risultati dell'esame autoptico possano emergere ulteriori informazioni sulla dinamica dell'omicidio. Il ventiseinne l'avrebbe raggiunta agli occhi con uno spray al peperoncino prima di accoltellarla. Poi avrebbe provato a fuggire, un tentativo vano che non le ha permesso di salvarsi.