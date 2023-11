Uccisa a colpi di mazza da baseball a Salsomaggiore Terme: fermato il marito Una donna di 66 anni è stata uccisa con una mazza da baseball in centro a Salsomaggiore Terme, paese della provincia di Parma. La vittima è stata aggredita dal marito che l’ha colpita più volte al corpo e alla testa. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e si trova in caserma a disposizione delle autorità.

Femminicidio a Salsomaggiore, in provincia di Parma. Secondo quanto si apprende, una donna di 66 anni, K. M., è stata uccisa a colpi di mazza da baseball questa mattina intorno alle 9.30 in un appartamento nel centro della cittadina. La vittima, che sarebbe di nazionalità indiana, è stata aggredita dal marito, un connazionale. L'avrebbe colpita più volte al corpo e alla testa. All'aggressione sembra non abbiano assistito altri familiari.

A dare l’allarme è stata una giovane donna carabiniere, non in servizio, richiamata dalle urla e dalle richieste di aiuto della vittima. La militare è intervenuta da sola e ha fermato l'aggressore, poi è stata raggiunta da una pattuglia del nucleo radiomobile di Salsomaggiore, ha arrestato l'uomo della vittima.

Soccorsa dal 118, è morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo il pestaggio avvenuto nella sua casa di via Trento e poi in strada. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e al momento si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul posto, insieme agli uomini dell'Arma, stanno operando anche il Nucleo investigativo per i rilievi del caso e avere maggiori dettagli sulla dinamica e il movente del femminicidio. L'indagine è coordinata dalla sostituto procuratrice della Procura di Parma Silvia Zannini.

