Alessio Berilli, l’uomo di 42 anni presunto responsabile della morte di Rosa Santucci, la nonna ottantottenne trovata morta in casa a Riccione (Rimini), si era presentato alla caserma dei carabinieri di Misano tre giorni prima del dramma e, secondo la ricostruzione de Il Resto del Carlino, aveva raccontato ai militari che i suoi genitori lo costringevano ad assumere farmaci contro la sua volontà. Con i carabinieri avrebbe parlato di medicine che "gli stavano rovinando la vita" e avrebbe fatto direttamente riferimento alla nonna Rosa. Da martedì sera l’uomo è agli arresti nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Rimini con l’accusa di aver ucciso l’anziana nonna con cui divideva l’appartamento. La signora Rosa è stata trovata priva di vita con una profonda ferita sull’occhio destro. Il nipote poi arrestato, che da anni è in cura presso il centro di igiene mentale di Riccione per schizofrenia affettiva, in stato di grande agitazione aveva bussato alla porta di una vicina per chiedere aiuto.

La versione del nipote quarantaduenne – Inizialmente aveva raccontato che stava giocando con la nonna quando la donna era caduta a terra, poi avrebbe confessato il delitto parlando di soldi che l’anziana gli negava, motivo che avrebbe scatenato una lite tra i due. Secondo la ricostruzione del quotidiano, Berilli ha spiegato che la nonna durante la lite gli avrebbe afferrato le braccia gridando. "Era aggressiva, volevo solo difendermi. Avevo rabbia dentro, ma non volevo ucciderla”, avrebbe detto lui che a quel punto avrebbe messo la mano sulla faccia della donna e avrebbe iniziato a premere con il pollice sull’occhio. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della anziana donna: l'esame aiuterà a capire le cause del decesso della signora.