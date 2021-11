Uccide la moglie e tenta il suicidio, tragedia nel Modenese Autore dell’omicidio un uomo di 71 anni che avrebbe impugnato nu coltello e ucciso la moglie nella loro abitazione di Montese, comune a sud del capoluogo Modenese.

A cura di Antonio Palma

Nuova tragedia famigliare nel Modenese dove oggi un uomo ha ucciso la moglie prima di tentare il suicidio nella loro abitazione di Montese, piccolo comune a sud del capoluogo sull'Appennino Modenese. Autore dell'omicidio un uomo di 71 anni che avrebbe impugnato un coltello e ucciso la moglie con diversi fendenti prima di rivolgere la medesima arma contro se stesso e tentare il suicidio. All'arrivo dei primi soccorsi per la donna non c'era più nulla da fare mentre l'uomo è vivo ma è ferito gravemente. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Baggiovara dove è ricoverato. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, in località Salto, frazione di Montese dove la coppia viveva da lungo tempo. Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri che ora stanno esaminando la scena e ascoltando possibili testimoni per cerare di ricostruire esattamente cosa accaduto in casa. Si cerca di stabilire anche il movente attraverso la ricostruzione del trascorso di vita dei due anziani coniugi