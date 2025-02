video suggerito

Uccide la madre, poi si lascia morire: aveva una malattia incurabile. "Non voleva lasciarla sola" I fatti a Chiaravalle lo scorso 15 maggio. A chiedere l'archiviazione è stata la Procura di Ancona. Le vittime erano Loredana Molinari, 78 anni e Maurizio Bucciarelli, 54 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Ha ucciso la madre anziana con un martello, per poi lasciarsi morire. Non ci sono più dubbi sulla tragica vicenda accaduta a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 15 maggio scorso. Per questo motivo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale locale ha deciso di archiviare il caso. Le vittime erano Loredana Molinari, 78 anni, e Maurizio Bucciarelli, 54 anni.

A chiedere l'archiviazione è stata la Procura di Ancona, tramite il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, per un caso inizialmente aperto con l’accusa di omicidio volontario.

Inizialmente, gli investigatori, con i carabinieri incaricati delle indagini, avevano ipotizzato che il figlio avesse ucciso la madre con un martello prima di togliersi la vita, un caso di omicidio-suicidio che rimaneva però avvolto nel mistero.

La Procura ha successivamente ricostruito una spiegazione: Bucciarelli aveva scoperto di essere affetto da una malattia incurabile e, non riuscendo a sopportare l'idea di lasciare sola la madre, aveva progettato di ucciderla. Per farlo, aveva anche cercato informazioni sul web.

Dopo aver commesso il delitto, l'uomo si sarebbe lasciato morire, con il decesso che è avvenuto da una a tre settimane dopo quello della madre. Durante quel periodo, ha convissuto con il cadavere nell’appartamento di via Gramsci. A dare l’allarme sono stati i vicini, allarmati da un forte odore proveniente dal pianerottolo.

Un conoscente della famiglia Bucciarelli, intervistato da Il Resto del Carlino, aveva raccontato che, dopo la morte del marito di Loredana, avvenuta anni prima, madre e figlio avevano perso ogni contatto con l’esterno. Vivevano in isolamento nel loro appartamento, uscendo solo per fare la spesa o altre commissioni senza interagire con nessuno.

Maurizio Bucciarelli non si era mai sposato e aveva un legame molto stretto con sua madre. Tuttavia, Loredana aveva cominciato a soffrire di depressione, una condizione che sembrava influire profondamente anche sul figlio.