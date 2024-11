video suggerito

Uccide la madre 73enne a Taranto, l’autopsia conferma: “Le ha estratto il cuore a mani nude” Salvatore Dettori ha strappato il cuore della madre Silvana La Rocca dopo averla accoltellata più volte. L’autopsia sul corpo della ex insegnante, uccisa nella sua villetta di Leporano il 13 novembre scorso, ha confermato quanto già rivelato dal 46enne arrestato agli inquirenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva confessato di aver strappato il cuore dal petto della madre dopo averla uccisa nella villetta di Marina di Leporano, in provincia di Taranto. L'autopsia sul corpo della 73enne Silvana La Rocca ha confermato quanto dichiarato dal figlio, Salvatore Dettori, 46 anni.

"Era un vampiro", aveva riferito l'uomo agli inquirenti, confessando al pm Salvatore Colella della procura locale di aver raggiunto la madre nel cortile di casa e di averla colpita ripetutamente con diversi fendenti, utilizzando due coltelli. L’esame autoptico ha confermato che l’uomo ha poi aperto il torace della vittima, estraendone il cuore a mani nude.

Secondo quanto raccontato dal 46enne, la madre si sarebbe rifiutata di accoglierlo in casa. Ha inoltre fatto riferimento a questioni legate alla gestione della villetta, ereditata congiuntamente dalla vittima e dai suoi due figli (l'altro risiede in Francia).

Tuttavia, Dettori ha anche rilasciato dichiarazioni contraddittorie e alcune giudicate del tutto improbabili, come l’affermazione di aver ucciso la madre perché, secondo lui, influenzata da altre persone, lo avrebbe obbligato a mangiare "carne umana", riferendosi ai presunti resti del corpo del padre, Cataldo Dettori, un ex operaio dell’Ilva morto nel 2002 in un incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico. Avrebbe inoltre accusato la madre di essere prigioniera di una "setta di vampiri".

Dopo il brutale omicidio, l'uomo ha dichiarato di aver avvolto il cuore in un fazzoletto di carta e di averlo gettato in strada.

La ferocia dell’atto e il motivo insolito addotto per l’omicidio porteranno probabilmente i legali di Dettori a richiedere una perizia psichiatrica, anche se l’uomo, durante i colloqui con gli investigatori, è apparso calmo e lucido nel descrivere i fatti.

Nel frattempo, il gip Francesco Maccagnano ha convalidato l’arresto del 46enne, che si trova attualmente in carcere.