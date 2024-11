video suggerito

Taranto, insegnante trovata morta nel giardino di casa: ferite sul corpo, disposta l'autopsia Silvana La Rocca, insegnante in pensione di 73 anni, viveva sola a Marina di Leporano, nella provincia di Taranto. A dare l'allarme il figlio: nessuna pista esclusa, compresa quella dell'omicidio.

A cura di Susanna Picone

È giallo sulla morte nel Tarantino di una donna di 73 anni. Silvana La Rocca, insegnante in pensione, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel giardino della sua abitazione a Marina di Leporano, nella provincia di Taranto.

Sul corpo, secondo quanto trapelato, aveva alcune ferite procurate probabilmente con un'arma da taglio. A dare l'allarme sarebbe stato un figlio della donna, che non riusciva a mettersi in contatto con lei da ore. Per tentare di chiarire la natura delle lesioni riscontrate sul cadavere, il pm di turno Salvatore Colella ha disposto l'autopsia.

Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dell’omicidio. L’ex insegnante aveva perso il marito, un ex operaio specializzato dell’Ilva, nel novembre del 2002 in un incidente sul lavoro, e viveva da sola nella villetta di Marina di Leporano. In casa, stando a quanto si apprende, ci sarebbe stata anche una esplosione.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Al vaglio degli inquirenti, a cui sono affidate le indagini, ci sono alcune immagini di telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Inoltre gli inquirenti stanno ascoltando i vicini di casa della 73enneper capire se qualcuno ha udito urla o notato movimenti sospetti.