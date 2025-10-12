Uccide il collega camionista dopo una lite a Bolzano, rintracciato con gli abiti ancora sporchi di sangue

Alcuni camionisti hanno discusso in un parcheggio per Tir a Bolzano, ma la lite è finita con un omicidio. Il presunto assassino, un uomo di 47 anni, avrebbe estratto un coltello e ferito mortalmente il "rivale" 32enne. Rintracciato sull'A22, sarebbe stato fermato con i vestiti ancora sporchi di sangue.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella tarda serata di sabato 11 ottobre, nell'area di sosta per mezzi pesanti a Bolzano Sud, è nato un diverbio tra camionisti: il 47enne avrebbe fronteggiato la vittima 32enne di origini rumene dopo una lunga lite, accoltellandola e ferendola gravemente. Dopo la fuga, è stato rintracciato e fermato.

La vittima è stata trovata in una pozza di sangue con diverse ferite di arma da taglio. Quella fatale, stando alle prime evidenze scientifiche, sarebbe stata una all'altezza dell'ascella. Per l'uomo di 32 anni non vi era ormai più nulla da fare e dopo i primi rilievi effettuati sul posto sono partite le ricerche del killer.

Per questo sono state fondamentali le dichiarazioni dei colleghi e le immagini delle telecamere. Il presunto assassino, infatti, si era dato alla fuga a bordo del proprio camion ed è stato rintracciato in piena notte al parcheggio Laimburg dell'A22. I due, secondo quanto raccontato anche da alcuni testimoni, avevano discusso più volte, di cui alcune tutte nel corso della stessa giornata per futili motivi.

All'interno del camion del 47enne fermato sarebbero state trovate ulteriori tracce di sangue che sono valse al camionista un viaggio fino in Questura, dove è stato poi interrogato dal pm e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e sono in corso nuovi accertamenti sull'arma del delitto.

Lunedì 13 ottobre verrà avanzata la richiesta di convalida del fermo per il camionista. Su questa richiesta dovrà poi esprimersi il gip.