Uccia scivola e muore, grave la gemella Anna trovata accanto a lei: “Vivevano in simbiosi da 40 anni” Il dramma delle due anziane sorelle di Sassari. I soccorritori hanno trovato Andreuccia Cossu senza vita nella casa in cui vivevano da 40 anni e la sorella Anna agonizzante sul pavimento.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un incidente domestico in seguito al quale la 75enne Andreuccia Cossu, “Uccia” per i suoi cari, ha perso la vita, mentre la sorella gemella Anna è rimasta ferita nel tentativo di aiutarla. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Sassari, in un appartamento di via Cesare Pavese, nel quartiere Monte Rosello, dove le due donne vivevano insieme.

Le due anziane sorelle sono state trovate ieri dai vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da un nipote, che non riusciva a contattarle. Le aveva viste l’ultima volta sabato scorso e da allora non aveva più avuto loro notizie. Andreuccia Cossu sarebbe scivolata ed è morta per i traumi riportati, mentre Anna è caduta probabilmente nel tentativo di sollevare la sorella per prestarle soccorso.

I vigili del fuoco hanno trovato Anna a terra nel soggiorno di casa, accanto alla sorella ormai morta: in gravi condizioni, è stata soccorsa dal 118 ed è ora ricoverata nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. I medici sperano di salvarle la vita.

Come ricostruiscono oggi i quotidiani locali, le due donne – sorelle di un ex magistrato – vivevano insieme in quella casa da più di quarant’anni. Una vita in simbiosi, sempre l'una accanto all’altra. Andreuccia era probabilmente morta da un giorno quando sono arrivati i vigili del fuoco. Anna deve aver provato con tutte le sue forze a sollevarla, ma non ce l’ha fatta ed è caduta accanto a lei.

Per almeno un giorno le due donne sono rimaste lì a terra in casa. Nessuno dei vicini ha sentito niente. Dai primi accertamenti si è capito subito che si è trattato di una tragedia e nella serata di ieri, al termine degli accertamenti del caso, la Procura della Repubblica di Sassari non ha ritenuto fosse necessario eseguire l’esame autoptico sulla signora deceduta. La salma è stata già restituita ai familiari.