video suggerito

Ubriaco, esce di strada e chiama in soccorso un amico: anche lui ubriaco, semina il panico a Venezia Episodio surreale quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì, 11 dicembre, a Passarella, frazione di San Donà di Piave. Per non sottoporsi all’alcoltest, due amici hanno tentato di allontanarsi scagliandosi contro i vigili intervenuti per l’incidente. È finita male per loro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

309 CONDIVISIONI condividi chiudi

Situazione tragicomica quella verificatasi qualche sera fa a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Un 50enne di Jesolo ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi mentre era alla guida.

Dopo l’incidente, in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato le cure mediche e ha contattato un amico per farsi accompagnare a casa. Tuttavia, al suo arrivo da Eraclea, anche quest'ultimo mostrava chiari segni di ubriachezza e ha tentato di ostacolare le operazioni della Polizia Locale, cercando di far salire in auto l'amico prima che fosse sottoposto all’alcoltest.

A quel punto, il secondo automobilista ha tentato di fuggire. Gli agenti, costretti a richiedere rinforzi, lo hanno inseguito dopo che l'uomo si era rifiutato di esibire i documenti. Uno dei poliziotti è riuscito a bloccarlo entrando nel suo veicolo, ma l’uomo ha cercato di spingerlo fuori per sfuggire al controllo.

Leggi anche Bambinaia si ubriaca e crolla in strada, bimba di 2 anni salvata dai carabinieri e riconsegnata alla madre

Nel frattempo, il 50enne jesolano è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici, dai quali è emerso un evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolico vicino ai 2 grammi/litro. Per lui è scattato il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Per l'amico è stata invece richiesta la presenza dei familiari. Sul posto sono giunte le due sorelle, una delle quali, dopo alcuni tentativi, è riuscita ad accompagnarlo al comando della Polizia Locale per la redazione degli atti. Tuttavia, l'uomo si è rifiutato di entrare negli uffici ed è stato infine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per aver rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Il cittadino di Eraclea ha inoltre danneggiato l’auto privata di uno dei sei agenti intervenuti, colpendo con forza la portiera del proprio veicolo contro quella dell’auto dell’operatore, parcheggiata casualmente accanto.