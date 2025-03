video suggerito

Ariete: "Vittima di molestie mentre ero ubriaca, ho potuto dire di no. Per molte donne non è stato così" La cantante Ariete nel giorno del suo 23esimo compleanno ha partecipato all'evento della fondazione Una Nessuna Centomila per discutere del tema del consenso in un rapporto sessuale. La cantante ha raccontato di aver subito molestie ma di essere riuscita a dire di no: "Per molte donne non è stato così".

A cura di Gaia Martino

La cantante Ariete – nome d'arte di Arianna Del Giaccio – nel giorno del suo 23esimo compleanno, lo scorso 27 marzo, era alla Casa Internazionale delle Donne a Roma dove si è tenuta un'assemblea straordinaria convocata dalla fondazione Una Nessuna Centomila per discutere sul tema del consenso in un rapporto sessuale. L'artista all'evento ha spiegato che quello trattato è un tema che le sta a cuore: "Ci sono passata, è un tema che mi sta molto a cuore, anche a me e alle mie amiche, alle mie conoscenti e a tutte le donne che, a prescindere dalla loro sessualità, religione e altro, non devono essere assolutamente sminuite o usate", le parole riportate da La Stampa.

Il racconto di Ariete

La cantante Ariete ha rivelato di essere stata vittima di molestie. Durante l'evento organizzato da Una Nessuna Centomila, ha raccontato di essersi trovata spesso in situazioni scomode, dalle quali però è riuscita a liberarsene. "Mi sono trovata molto tempo fa alcune volte in situazioni abbastanza scomode" ha raccontato spiegando di essere sempre riuscita ad evitare o a tirarsi indietro da ciò che non le andava di fare. Per molte donne, però, non va sempre così. "Ho detto di no. La prima volta ero anche molto ubriaca, e spesso le violenze capitano proprio in questo modo. Io ho sempre avuto il coraggio e le situazioni per potermi permettere di dire di no. Per molte, invece, non è stato così", le parole. "Che cosa manca a questa Italia? C'è tanta propaganda, l'ascolto manca davvero tanto", ha poi aggiunto.

L'evento nel giorno del suo compleanno: "Sono dalla parte di tutte le donne"

Ha partecipato all'evento nel giorno del suo 23esimo compleanno (lo scorso giovedì 27 marzo) e al pubblico, scrive la Stampa, ha spiegato di aver voluto festeggiare così perché "Penso che sia importante, in quanto donna con la fortuna di avere una voce a volte più spiccata di altre per i mezzi che ho e l’esposizione che ho, mettermi dalla parte di tutte le donne", le parole.