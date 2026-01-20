Ubriaco alla guida, sfreccia a più di 110 km/h in centro a Genova: automobilista denunciato e patente ritirata

Un automobilista è stato fermato dalla Polizia locale mentre procedeva a oltre 110 km/h per le strade di Genova. Era ubriaco alla guida: denunciato all’autorità giudiziaria, patente sospesa.

Si è lanciato nella notte a folle velocità, oltre i 110 chilometri orari, guidando ubriaco per le strade di Genova. Il fatto è successo tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, poco dopo le 2, quando la Polizia locale della città ha intercettato l'automobilista.

Durante un servizio di pattugliamento in zona Foce, gli agenti hanno visto la vettura procedere oltre i limiti consentiti in contesto urbano, come se stesse viaggiando in autostrada, con il rischio di creare situazioni molto pericolose per sé e per gli altri.

Il veicolo, un'auto ad alte prestazioni, procedeva con andatura sostenuta ed effettuando ripetute manovre non consentite, improvvisi cambi di corsia e sorpassi ad elevata velocità, creando situazioni di concreto rischio.

Dopo un intervento complesso, condotto garantendo le necessarie condizioni di sicurezza, gli agenti sono riusciti a fermare il mezzo e a sottoporre il conducente ai controlli di rito.

A quanto si è appreso, il tasso alcolemico dell'uomo era compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, oltre i limiti consentiti dalla legge. Essendo ubriaco, la patente di guida è stata immediatamente ritirata ai fini della sospensione.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria e sanzionato per tutte le ulteriori violazioni contestate, con conseguente azzeramento del punteggio della patente. La patente sarà inoltre sottoposta a di revisione, con obbligo di ripetizione degli esami teorici e pratici di idoneità alla guida.

"L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di controllo notturno svolte dalla Polizia Locale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti maggiormente pericolosi per la sicurezza stradale in ambito cittadino – ha detto l'assessora alla Sicurezza del Comune Arianna Viscogliosi.

E aggiunge: "L'Amministrazione comunale prosegue nell'impegno a tutela della sicurezza e della legalità, attraverso un presidio costante del territorio e azioni mirate di prevenzione".