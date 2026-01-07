Turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheikh, la Farnesina: “Tutti i connazionali sono rientrati in Italia”

Rientrati in Italia i turisti bloccati a Sharm el-Sheikh dopo le cancellazioni dei voli per Napoli e Milano dei giorni scorsi. A dare la notizia è la Farnesina che in una nota ha fatto sapere di aver concluso l’emergenza consolare in Egitto.

Immagine di repertorio.

Sono rientrati in Italia i circa 600 turisti italiani che nei giorni scorsi sono rimasti bloccati a Sharm el-Sheikh. Con un volo Neos decollato alle 00.45 e un volo Easyjet in decollo alle 18.30 di oggi, mercoledì 7 gennaio, si è conclusa in Egitto l'emergenza consolare determinata nei giorni scorsi dalle cancellazioni di voli per Milano e Napoli.

A renderlo noto è la Farnesina. Il Ministero degli Esteri e l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo – si legge in un comunicato diffuso nelle scorse ore – hanno gestito le esigenze di alcune centinaia di connazionali, anche rendendo disponibili altre opportunità di rientro in Italia e facilitando le procedure di uscita dall'Egitto.

A oggi tutti gli italiani rimasti bloccati sono potuti rientrare in Italia, salvo una dozzina di turisti che hanno deciso di prolungare volontariamente la permanenza in Egitto.

La Farnesina fa sapere inoltre che ci sarebbe ancora qualche disservizio sui collegamenti aerei, "per cui si proseguirà a garantire ogni possibile assistenza consolare ai connazionali coinvolti, favorendo la possibilità di un loro rientro quanto prima possibile, anche attraverso contatti diretti con le compagnie aeree".

Lo stop dei voli è stato causato da un’anomalia tecnica senza precedenti che ha paralizzato lo spazio aereo greco, con ripercussioni gravi sul traffico nazionale e internazionale.

Il problema ha riguardato le frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche e ha costretto l’Autorità ellenica per l’aviazione civile (HCAA) ad attivare misure straordinarie di gestione del traffico.

L’HCAA ha emesso un NOTAM che ha introdotto un “tasso zero” di operatività: non funzionando correttamente le comunicazioni, per ragioni di sicurezza la capacità dello spazio aereo nei giorni scorsi era stata drasticamente ridotta.