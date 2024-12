video suggerito

Turisti affittano B&B a Padova ma poi lo occupano e non se ne vanno più: "Ora sono in 30, abbiamo paura" Una coppia di turisti ha preso in affitto per qualche giorno un B&B alla periferia di Padova, che è stato poi occupato da una trentina di persone. Il proprietario ha denunciato tutto alle forze dell'ordine: "L'altra sera hanno probabilmente fatto fuoco in una delle stanze, c'era un forte odore di fumo".

A cura di Ida Artiaco

Quando hanno messo in affitto il proprio B&B alla periferia di Padova, non avrebbero mai potuto immaginare che quei turisti non solo avrebbero occupato la struttura ma che anzi sarebbero diventati più numerosi e addirittura pericolosi anche per gli altri condomini.

È quanto hanno raccontato i giornali locali. L'abitazione in questione, che si trova in via Pontevigidarzere, alle porte della cittadina veneta, è al momento occupata da una trentina di persone, che si trovano lì dal 16 ottobre scorso, come hanno confermato alcuni testimoni che hanno visto anche diversi bambini entrare e uscire da quella abitazione. Il proprietario del B&B, che aveva dato in affitto la struttura via Booking solo per qualche giorno a una coppia che diceva di arrivare da Trento, ha anche sporto denuncia alle autorità competenti. In un primo momento aveva chiamato un pattuglia di carabinieri, che erano riusciti a far desistere gli occupanti. Il gruppo è però rientrato forzando le serrature, e si è allacciato alle utenze di alcuni vicini.

"Trascorsi i quattro giorni canonici di permanenza, hanno pagato la quota prevista ma non hanno dato segno di volersene andare", ha raccontato il proprietario al Corriere della Sera, il quale però adesso ha paura: "Temiamo anche per chi vive negli appartamenti vicini. L'altra sera hanno probabilmente fatto fuoco in una delle stanze, c'era un forte odore di fumo, credo abbiano cercato di scaldarsi, visto che abbiamo staccato il gas. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, c'è il rischio che diano fuoco alla casa. Pensavo con la locazione breve o turistica di non andare incontro a problematiche e invece mi sono ritrovato in un incubo. Auspico che le istituzioni si muovano quanto prima, perché ho capito che non c'è altra scelta. Mi sembra di essere in un film", ha concluso.

Ma anche i vicini sono preoccupati. "Hanno fatto dei buchi nel muro per allacciarsi all’elettricità e alle altre forniture, lasciano decine di sacchi della spazzatura pieni in giardino, sapendo che tanto li butteremo via noi. Inoltre sbattono il cancello con una violenza inaudita rischiando di romperlo e fanno confusione tutto il giorno. Speriamo che intervengano i servizi sociali del Comune di Padova, offrendo a queste persone un’opportunità diversa da quella dell’occupazione".