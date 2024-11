Turista vuole scattare una foto alla mareggiata nonostante i divieti: travolta da un’onda a Camogli Paura a Camogli dove una donna ha provato a fare una foto alla mareggiata ma è stata travolta da un’onda: sta bene. Il video ripreso da un cellulare è diventato virale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Nonostante gli avvisi e le ordinanze che vietavano l'assoluto avvicinamento ai moli e alle scogliere, una turista ha cercato di fare un video alla mareggiata ma un'onda l'ha travolta trascinandola a riva. Attimi di paura a Camogli, in Liguria: il tutto è stato ripreso da un cellulare e il video, condiviso sui social, è diventato virale.

Nel filmato in questione si vede una donna che si affaccia per fare delle foto o dei video con il telefonino e che viene poi trascinata via da un’onda. Sembra che la persona in questione stia bene e non abbia riportato particolari ferite, poiché è stata spinta sulla spiaggia.

Il maltempo si è abbattuto con forza oggi su tutta la Liguria, non solo a Camogli. A Sestri Levante due pescherecci sono affondati in seguito all'intensa mareggiata della scorsa notte. A Imperia sono state divelte dal vento alcune tegole del tetto della scuola di piazza Roma. Onde molto alte a Portofino, Santa Margherita e Rapallo.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) ha diramato un avviso meteo tra oggi e venerdì per la più intensa mareggiata del 2024 in Liguria con onde alte fino a 7 metri al largo, invitando la cittadinanza a prestare la massima attenzione. "La mareggiata avrà un comportamento e valori analoghi a quelli vissuti stanotte: prima interesserà il ponente della Regione poi il levante, dove durerà più a lungo e farà sentire maggiormente i suoi effetti", prevede Arpal.

Mareggiate si sono verificate anche in Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani sui social ha segnalato che "le raffiche di vento sono ulteriormente aumentate arrivando a soffiare fino a 126 km orari alla Gorgona, e a 80-90 km sul litorale centrale, ed oltre i 100-110 km sui rilievi. Onde fino a 8 metri alla Gorgona".