Turista italiana di 18 anni denuncia: “Violentata in spiaggia in Albania”, la polizia arresta un 26enne

Un 26enne è stato arrestato dopo che una turista italiana di appena 18 anni ha denunciato di essere stata violentata mentre era in spiaggia in Albania, sulla costa di Durazzo. La notizia è stata data con un comunicato dalla polizia albanese. Il giovane parla di rapporto consensuale, ma sul corpo della ragazza sono stati trovati lividi in diverse parti del corpo.
A cura di Eleonora Panseri
Un 26enne è stato arrestato dopo che una turista italiana di appena 18 anni ha denunciato di essere stata violentata mentre era in spiaggia in Albania, sulla costa di Durazzo. La notizia è stata data oggi, sabato 6 settembre, con un comunicato dalla polizia albanese.

La ricostruzione delle forze dell'ordine albanesi

Secondo quanto è stato ricostruito, la 18enne, intorno alle 5.25 di ieri, venerdì 5 settembre, si trovava sui lettini sulla spiaggia di un albergo quando è stata aggredita dall'uomo.

Alla polizia albanese ha raccontato di aver trascorso la notte fuori in compagnia di amici. A un certo punto, però, si sarebbe allontanata dal gruppo per sedersi sui lettini.

È lì che l'uomo si sarebbe avvicinato e l'avrebbe aggredita sessualmente. La ragazza ha raccontato di aver provato ad opporsi alla violenza, ma di non essere riuscita a fermare il 26enne.

La versione del giovane e i lividi trovati sul corpo della 18enne

Molto diversa invece la versione fornita dal 26enne. L'arrestato, parlando con gli inquirenti, ha ammesso il rapporto sessuale ma ha sostenuto che si sarebbe trattato di un atto consensuale.

Il racconto però non sarebbe stato confermato dagli esami medici che hanno identificato segni di lividi sul collo ed altre parti del corpo della ragazza, che sembrerebbero avvalorare l'uso della forza da parte del 26enne albanese.

Chi è il 26enne arrestato dopo la denuncia della ragazza

Il giovane di 26 anni, di origini albanesi, si chiama Leonard Preza. Sarebbe già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali per furto e detenzione illecita di armi. Il 26enne stato fermato a poche ore di distanza dalla denuncia.

