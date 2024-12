video suggerito

Trovato morto Renato Zunino, ex sindaco di Celle Ligure: era scomparso da alcune ore L’ex sindaco di Celle Ligure e presidente dell’Anpi di Savona era scomparso da alcune ore. Le ricerche erano state immediate. Il corpo senza vita dell’ex primo cittadino è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in mare ma restano ancora da chiarire le cause della morte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato trovato morto Renato Zunino, l'ex sindaco di Celle Ligure che era scomparso da alcune ore oggi mercoledì 4 dicembre. Il corpo senza vita dell'ex primo cittadino è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in mare, lungo la scogliera che costeggia l'Aurelia non lontano dallo svincolo autostradale, tra Celle e Varazze, sotto alla passeggiata Pertini. La salma è stata recuperata ma restano ancora da chiarire le cause della morte.

Zunino era stato visto l'ultima volta nella mattinata di oggi, intorno alle 10, poi era diventato irreperibile e il suo cellulare muto tanto da far scattare subito l'allarme di parenti e amici. Le ricerche dell'ex sindaco 75enne erano state immediate con il coinvolgimento di vigili del fuoco con le unità cinofile, protezione civile, carabinieri e anche Guardia Costiera visto che l'ultimo avvistamento era stato sul collegamento pedonale con la passeggiata sul mare tra Celle e Varazze.

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente per ore, scandagliando il territorio palmo a palmo e purtroppo si sono concluse nel tardo pomeriggio nel peggiore dei modi. Il triste ritrovamento intorno alle 17 quando alle ricerche si erano uniti anche l'attuale primo cittadino Marco Beltrame e il vice sindaco. La notizia della morte di Renato Zunino ha sconvolto l'intera comunità locale ma anche il mondo politico ligure.

Zunino era stato sindaco di Celle per sei mandati, prima dal 1975 al 1992, e poi nuovamente dal 2009 al 2019. Inoltre aveva ricoperto l'incarico di consigliere provinciale e vice presidente della Comunità Montana del Giovo ed era attuale presidente dell'Anpi di Savona.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordo a partire dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci. "A nome mio e della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per l’improvviso decesso di Renato Zunino. Sindaco di Celle Ligure per sei mandati, consigliere provinciale e presidente dell’Anpi di Savona, Zunino è sempre stato uomo impegnato nelle istituzioni e nell’associazionismo. Alla famiglia, ai colleghi e ai suoi cari, le più sentite condoglianze" ha dichiarato il Governatore.

"Non perdiamo solo un compagno di ideali e di lotte. Perdiamo un amico attento, puntuale e sempre pronto a coinvolgere e portare avanti, insieme, le molte iniziative costruite con ANPI e con le altre associazioni della nostra provincia. Ciao Renato. Alla moglie, al figlio e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze di tutte le compagne ed i compagni della Camera del Lavoro di Savona" ha dichiarato Andrea Pasa della Cgil.