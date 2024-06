video suggerito

Trovato morto Ivan Dettori: il 19enne era scomparso tre giorni fa da Arzachena È stato trovato morto dopo tre giorni di ricerche Ivan Dettori, il ragazzo di 19 anni scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì 3 giugno. Il suo corpo è stato avvistato in campagna e segnalato ai Vigili del fuoco attorno alle 14 di oggi. Poche ore fa i genitori del 19enne avevano condiviso un appello: “Torna a casa, qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A destra, il 19enne Ivan Dettori

È stato trovato morto dopo tre giorni di ricerche Ivan Dettori, il ragazzo di 19 anni scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì 3 giugno. Il suo corpo è stato avvistato in campagna e segnalato ai Vigili del fuoco attorno alle 14 di oggi, giovedì 6.

Inizialmente le ricerche, a cui hanno partecipato anche i tecnici del soccorso alpino e speleologico, si erano concentrate nella zona attorno al centro abitato della cittadina, nel Nord-Est della Sardegna, ma ieri erano state ulteriormente estese.

Nelle operazioni, coordinate dai carabinieri di Arzachena erano stati coinvolti anche un elicottero dell'Aeronautica militare e droni, per una perlustrazione su larga scala, barracelli, unità cinofile e volontari della Protezione Civile. Fino a stamane erano stati perlustrati senza successo circa sei ettari di territorio, in alcuni tratti anche molto impervio.

Ivan era iscritto al quinto anno nell'istituto Ipsar "Costa Smeralda" di Arzachena, nell'indirizzo cucina. Proprio poche ore fa Domenica e Giovanni, i genitori del 19enne, avevano condiviso un appello in cui invitavano il giovane a tornare a casa: "Amore di mamma torna a casa. Siamo tutti preoccupati. Qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto".

Ivan Dettori, 19 anni

Non appena appresa la notizia della scomparsa, si era attivato anche il Comune di Arzachena. In un post su Facebook aveva pubblicato alcune informazioni utili per contribuire alle ricerche.

"Il Comune ti invita a chiamare il numero unico di emergenza 112 e chiedere esclusivamente dei Carabinieri di Arzachena se vuoi collaborare attivamente con le Forze dell’Ordine per il ritrovamento di Ivan Dettori, scomparso da lunedì 3 giugno. – si legge nel messaggio – In caso di avvistamento, o se hai indizi utili alle ricerche, puoi rivolgerti anche all’Associazione di Protezione civile Arzachena Agosto ‘89 chiamando il numero +39 3487203438. Grazie della collaborazione".