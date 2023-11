Trovato morto Giannardo Acca, era scomparso da 22 giorni a Sassari: il cadavere era nella sua auto È stato trovato morto nella sua auto Giannardo Acca, il 59enne scomparso il 16 ottobre dalla sua casa di Fertilia (Sassari). A fare la scoperta gli uomini della polizia stradale dopo una segnalazione. L’ipotesi più probabile al momento è che l’uomo abbia avuto un incidente il giorno stesso della sparizione.

A cura di Ida Artiaco

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giannardo Acca, il 59enne scomparso il 16 ottobre dalla sua casa di Fertilia (Sassari): è stato trovato morto oggi dagli agenti della polizia stradale all'interno della sua auto, uscita di strada lungo una rampa della quattro corsie che congiunge Sassari con Alghero.

L'auto, una Audi A4, è stata trovata dalla Polizia stradale di Sassari in seguito a una segnalazione. Al suo interno, accasciato sul sedile del conducente il corpo di Acca, deceduto da diversi giorni.

L'auto è uscita di strada nel tratto in direzione Alghero, sullo svincolo per Cagliari. Non ha lasciato segni sull'asfalto ed era nascosta dai folti cespugli. A breve inizieranno le operazioni per recuperare la vettura, che dopo un volo di venti metri è precipitata nella macchia mediterranea.

Leggi anche Rimini, trovato il cadavere di una 42enne in un hotel in ristrutturazione

Sul posto stanno operando personale dell'Anas, vigili del fuoco, polizia stradale, la squadra mobile della Questura di Sassari e il medico legale per l'identificazione e una prima ipotesi sulle cause del decesso.

Su quest'ultime indagano la polizia stradale e la squadra mobile. L’ipotesi più probabile al momento è che l’uomo abbia avuto un incidente il giorno stesso della scomparsa.

L'uomo, ex luogotenente dell'Aeronautica militare, era scomparso il 16 ottobre senza alcuna giustificazione e i familiari avevano lanciato subito l'allarme. Era uscito dalla casa in cui vive con la moglie, portando con sé il cellulare, un caricabatterie e il portafogli con i documenti, era andato a fare benzina al distributore Eni dopo la rotonda di Fertilia, dunque la colazione qualche chilometro più in là, in un bar del centro della cittadina e poi il nulla. Le ricerche erano iniziate subito e del caso si era interessata anche la anche la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto?.

"Mio padre è una persona positiva, vede sempre tutto a colori. Potrebbe essersi trovato di fronte a una situazione complessa in casa, a livello economico, che si sarebbe caricato sulle spalle, complessa ma risolvibile. In famiglia si risolve sempre tutto", era stato l'appello fatto in tv dal figlio, Samuele.