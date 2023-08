Trovato morto a New York lo chef Riccardo Zebro: sconosciuta la causa del decesso Lo chef 34enne Riccardo Zebro è stato trovato morto a New York dove lavorava: il decesso risalirebbe tra la notte del 15 e 16 agosto.

A cura di Giorgia Venturini

Lo chef 34enne Riccardo Zebro è stato trovato morto nel suo appartamento a New York. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma dalle prime informazioni il decesso risalirebbe tra la notte del 15 e 16 agosto. Le cause del decesso restano sconosciuto ma non sarebbero state aperte indagini. Intanto la famiglia ha chiesto il rientro della selma.

Chi era lo chef Riccardo Zebro

Riccardo Zebro è originario di Cassina De’ Pecchi, in provincia di Milano: nel capoluogo lombardo era iniziata la sua carriera dopo il percorso di studi all’istituto professionale Carlo Porta di Milano. Come primo impiego era stato assunto all’hotel Sheraton Diana Majestic in Porta Venezia. Nel 2012 la prima esperienza all'estero, al Rosewood Tucker’s Point, resort di lusso nelle Bermuda.

Infine si era trasferito a lavorare a New York. In America vive dal 2016 dove aveva accettato un lavoro nel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, a Soho. L'anno successivo è entrato a far parte dello staff della catena milanese Sant Ambroeus, nel West Village. Qui nel 2021 era diventato executive chef. Tra i suoi clienti famosi anche Jovanotti e Robert De Niro. Sarebbe ritornato in Italia a settembre, come ogni anno.

Il ricordo del collega

Il collega Fabio De Paolis lo ha ricordato così: "Genuino come pochi, sapevi sempre ridere della vita, anche quando non c’era nulla da ridere. Mi hai fatto entrare nella tua famiglia, anche se tu nella mia ci sei sempre stato…Combattendo con le tue forze, inseguendo i tuoi sogni, come un supereroe…Hai reso orgogliosi tutti noi. Ciao fratellone mio, mancherai".