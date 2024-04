È morto Mister Cee, lo storico Dj di New York che ha scoperto Notorius B.I.G e Daddy Kane

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Dj Mister Cee, via Instagram Account @djmistercee

Calvin LeBrun, meglio conosciuto come Mister Cee, è scomparso nelle scorse ore all'età di 57 anni. A rivelarlo è stata la stazione hip-hop Hot 97, dove il dj ha lavorato fino al 2013, con un messaggio: "Come famiglia di HOT 97 e WBLS, siamo profondamente rattristati dalla scomparsa del nostro amato signor Cee. Non era solo un DJ; era un pilastro delle nostre stazioni, portando gioia a innumerevoli ascoltatori con i suoi leggendari set Throwback at Noon e Friday Night Live". Le cause del decesso non sono ancora state rivelate. Il producer, nato a Brooklyn nel 1988, viene ricordato non solo per essere stato una delle figure centrali nel debut album di Big Daddy Kane, ovvero Long Live The Kane, ma soprattutto per aver scoperto Notorious B.I.G., di cui sarà uno dei più grandi sostenitori sin dai primi lavori musicali.

Figura emblematica di New York, Mister Cee viene definito da Jon Caramica del New York Times come un portale affidabile per la storia dell'hip hop, ma negli anni sono arrivati endorsement da alcuni dei più grandi autori statunitensi, come Jay Z in D.O.A. (Death of Auto-Tune), dove canta: "L'ho fatto solo per Flex e Mister Cee, voglio che gli altri si sentano minacciati". Nei suoi primi anni a New York, Mister Cee ha contribuito non solo al debut album di Big Daddy Kane, ovvero Long Live the Kane, in cui il suo nome viene inserito anche nella tracklist nella traccia Mister Cee's Master Plan. Comparirà anche in It's a Big Daddy Thing del 1989, Taste of Chocolate del 1990, Prince of Darkness del 1991 e Looks Like a Job For… del 1993″.

La sua storia viene però maggiormente associata alla figura di Notorious B.I.G., anche perché sarà il produttore esecutivo dell'album di maggior successo del rapper newyorkese: Ready To Die. Negli anni, Lebrun ha anche sottolineato come non si sarebbe mai aspettato una carriera del genere per Notorious B.I.G.: "Non pensavo che sarebbe diventato quello che sarebbe stato prima di morire. Tutto quello che ho fatto in quel momento è stato cercare di convincere chiunque e tutti ad ascoltarlo. Big Daddy Kane, Masta Ace". Nel 2008, comparirà anche nel videogioco Grand Theft Auto IV, in una stazione radio rap che riprendeva il suo lavoro alla New York Hot 97. Anche perché LeBrun, dopo il lavoro con alcuni dei più importanti autori di New York, è diventata una figura centrale delle radio della città, lavorando fino al 2013.

La stazione radio, dopo diversi arresti di Lebrun per induzione alla prostituzione con sexworker trasgender, licenzia il dj, che in un anno parla anche apertamente della sua sessualità in un'intervista con il conduttore Ebro Darden. Il suo coming out segna uno spartiacque nella lunga lotta all'omofobia che la scena statunitense ha sempre tradotto all'interno della sua musica. Ritornerà nel 2014, dopo un anno in radio, ma come dichiarerà sul New York Times, la direzione musicale della radio non incontra più il suo gusto musicale e comincerà a trasmettere online i suoi set, suonando talvolta anche nell'arena dei Brooklyn Nets, la squadra NBA di New York.