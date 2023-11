Trovato il corpo di un uomo senza testa sugli scogli di una spiaggia in Sardegna: si indaga Il cadavere di un uomo è stato trovato sugli scogli della spiaggia La Pelosa in provincia di Sassari: era senza testa e in avanzato stato di decomposizione. Si indaga.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 18 novembre, è stato trovato un cadavere su una spiaggia della provincia di Sassari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres: il corpo era senza testa. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia: in questo modo si cercherà di capire quando e cosa possa averlo ucciso.

Il cadavere ritrovato sugli scogli appartiene a un uomo

Sono ancora poche le informazioni relative a questo caso. È certo che il cadavere appartenga a un uomo e che sia stato trovato in avanzato stato di decomposizione. È stato inoltre rinvenuto intorno alle 9 del mattino sugli scogli che ci sono vicino alla spiaggia della Pelosa a Stintino. A notarlo sono stati alcuni barracelli della zona che hanno poi allertato i carabinieri.

La vittima potrebbe essere morta diversi mesi fa

Sono stati inviati i militari del nucleo investigativo provinciale di Sassari. Il corpo potrebbe essere rimasto in acqua per diversi mesi e questo potrebbe complicare le operazioni di identificazione. C'erano solo alcuni brandelli di jeans. Proprio per dargli un nome, gli inquirenti stanno cercando tra le persone disperse in Sardegna e non solo. Il pubblico ministero di turno ha ordinato la rimozione del cadavere sul luogo del ritrovamento e disposto l'autopsia.

L'esame è stato affidato al medico legale Salvatore Lorenzioni che dovrà cercare di capire sia la causa del decesso che la data di morte. Non solo: i test saranno essenziali per comprendere se si sia trattato di un omicidio o meno. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.