Trovato cadavere mummificato in casa, la donna è morta da 5 anni: il figlio ne incassava la pensione Il cadavere mummificato di una donna ultra ottantenne, è stato scoperto ieri dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia locale a Verona, nel quartiere di Borgo Milano. Stando alle prime informazioni, l’anziana è deceduta almeno 5 anni e in tutti questi anni il figlio, che risulta irreperibile, continuava a incassarne la pensione.

Macabra scoperta a Verona, dove il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un'anziana è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, in un appartamento nel quartiere di Borgo Milano.

Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, il corpo dell'anziana, ultra ottantenne, che risiedeva nell'appartamento di viale Marco Polo all'ultimo piano di una palazzina, è stato scoperto ormai mummificato nella sua camera da letto dagli agenti del comandante Luigi Altamura nel corso di un sopralluogo dei vigili del fuoco e della polizia locale autorizzata dalla Procura. Sul caso vige il massimo riserbo.

Tutto sarebbe nato in realtà da una attività dei vigili di quartiere. Di qui è stato aperto un fascicolo di indagine negli scorsi giorni e sono partite le prime e opportune verifiche. È stato informato il pubblico ministero di turno, mentre sono in corso gli accertamenti dei medici legali che sono entrati nell'appartamento per capire le cause della morte che potrebbe risalire ad almeno 5 anni fa.

Da quanto si è appreso il figlio di 60 anni, che risulta irreperibile, in questi anni avrebbe continuato ad incassare la pensione dell'anziana madre, che veniva regolarmente versata sul conto. Non è infatti mai stata dichiarata ufficialmente morta. I vicini hanno raccontato che da anni vedevano solo lui uscire ed entrare nel palazzo. Sulle sue tracce si sono messi gli investigatori della polizia locale che contano a breve di chiudere il cerchio.

"Quello che sappiamo al momento è che il decesso risale a parecchio tempo fa, probabilmente almeno sei anni ma saranno gli accertamenti medico legali a stabilirlo. La Procura sulla br di alcune circostanze sospette ha disposto e autorizzato la polizia locale sia a entrare nell’appartamento sia ad effettuare la perquisizione", ha spiegato il procuratore aggiunto Bruno Bruni come riporta il quotidiano L'Arena. È stato intanto disposto il trasferimento della salma all’istituto di Medicina legale di Borgo Roma.