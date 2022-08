Trovata viva Marina Paola Micalizio, figlia dell’ex superpoliziotto: era scomparsa all’Elba La 48enne non dava più notizie di sé dalla serata del 14 agosto: è stata recuperata tra gli anfratti di una scogliera in una zona particolarmente impervia.

A cura di Biagio Chiariello

È viva Marina Paola Micalizio, 48enne figlia dell'ex super poliziotto Pippo, noto per aver diretto le prime maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta al Nord. La donna era scomparsa all'isola d'Elba la sera del 14 agosto:

A denunciare la sparizione di alla stazione dell’Arma a Marciana Marina era stato il marito. I due, sposati dal 2008 e residenti a Milano, si trovavano nell'arcipelago toscano per trascorrere le vacanze, come erano soliti fare tutte le estati. Marina si era allontanata con il cane.

Sugli scogli vicino a Procchio stamani è stato trovato l'animale morto, il guinzaglio era impigliato tra le rocce. Vicino c'era il cellulare della scomparsa. Lei, dopo ore di ricerche, è stata ritrovata tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio.

La 48enne è subito stata evacuata via mare con un'imbarcazione a causa delle difficoltà di recuperarla via terra, dato che si tratta di una zona particolarmente impervia. Dalla spiaggia di Procchio è quindi stata portata con un'ambulanza del 118 all'ospedale dell'isola, a Portoferraio, per capire le sue condizioni di salute e prestarle eventuali cure.

Ora restano da capire motivi per cui la donna è scomparsa per oltre un giorno e come sia finita in fondo agli scogli in un punto poco visibile anche dall'alto.

Pippo Micalizio

Pippo Micalizio, morto nel 2005, fu soprannominato dalle testate giornalistiche “superpoliziotto” per aver diretto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta le prime maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta al Nord. Nel 1994 su iniziativa dell’allora capo di Stato Oscar Luigi Scalfaro gli fu conferita l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica.