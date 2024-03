Trovata cadavere in laguna, giallo sulla morte di Elena: oggi nuovo esame. Il compagno: “Inspiegabile” È giallo sulla morte di Elena Leonardi, la 40enne originaria di Marostica e residente a Venezia, il cui cadavere è stato ripescato ieri in acqua a Venezia. Oggi nuovo esame del medico legale per confermare che sia deceduta per annegamento. Il compagno: “Non riesco a decifrare. Non mi spiego”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena Leonardi.

Verrà effettuata oggi una seconda ispezione cadaverica da parte del medico legale sul corpo di Elena Leonardi, la 40enne originaria di Marostica e residente a Venezia, il cui cadavere è stato ripescato ieri in acqua a Venezia. La donna potrebbe essere morta per annegamento, ma per averne conferma si attendono i risultati dei nuovi esami, a seconda dei quali il pm di turno, Andrea Petroni, deciderà se far eseguire o meno l'autopsia.

Il corpo della 40enne è stato trovato nella darsena della marina turistica dell'isola della Certosa, nella Laguna nord. Al compagno, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, la donna avrebbe detto che sarebbe andata a sistemare la barca a vela che avevano ormeggiata nella darsena. Poco dopo le 12.30, il personale della marina, avendo notato un corpo riverso in acqua, ha chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno compiuto i primi accertamenti.

Stando a quanto confermato dal personale della marina, la donna non era uscita in mare e l'ipotesi è che sia scivolata lungo il porticciolo, viscido a causa della pioggia, e non sia più riuscita a riemergere, oppure che abbia avuto un malore.

Leggi anche Dodicenne morta nel sonno, la Procura di Pordenone apre inchiesta per omicidio colposo

Ma indagini sono in corso: per questo gli inquirenti stanno anche verificando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. È stato già sentito il titolare della darsena, il personale, il compagno, le persone che possono avere visto qualche cosa. Da un primo esame sarebbe già emerso che sul corpo della 40enne non ci sarebbero segni di violenza.

Sotto choc è proprio il compagno della donna: "Non riesco a decifrare. Non mi spiego. Raccolgo ora le informazioni. Suppongo che Elena fosse lì per dare un occhio alla barca. Il dolore in questo momento è più forte di ogni cosa e di qualsiasi notizia", ha detto l'uomo come riporta Il Corriere della Sera.

Anche la Biennale, per la quale la donna collaborava da tempo, ha espresso il proprio cordoglio. "Appresa oggi la notizia dell'improvvisa scomparsa di Elena Leonardi – scrive la l'Ente -, la Biennale di Venezia tutta esprime profonda tristezza e cordoglio per la perdita di una professionista apprezzata da tutti i colleghi, ed è addolorata per la sua famiglia".