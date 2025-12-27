Trova portafogli con 500 euro, migrante 46enne lo consegna alla Polizia: “Portatelo al proprietario”

Un uomo di 46 anni, giunto da poco in Italia come migrante, ha trovato a Foggia un portafogli contenente 500 euro in contanti e lo ha portato alle forze dell’ordine per riconsegnarlo al proprietario. L’uomo, residente a Napoli, incontrerà il 46enne nella giornata di domani.

Un uomo di 46 anni, arrivato da poco in Italia dal Marocco, ha ritrovato un. portafogli con all'interno oltre 500 euro in contanti a Foggia. L'uomo, giunto in Italia come migrante, risiede nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo dauno e si è recato dalle forze dell'ordine dopo aver trovato il portafogli con oltre 500 euro in contanti.

"L'ho portato qui per restituirlo al proprietario" ha riferito il 46enne, allungando il portafogli alle autorità che in breve tempo sono riuscite a risalire al proprietario. L'uomo vive infatti a Napoli e si trovava in visita a Foggia. Il portafoglio è stato smarrito in corso Vittorio Emanuele e il 46enne di origini marocchine lo avrebbe trovato lungo il marciapiede.

Il comandante della polizia locale, Vincenzo Manzo, ha commentato l'accaduto definendolo "un bel gesto". "Sembra una storia di Natale, ma è tutto vero. Troviamo chi, pur non navigando nell'oro, ha restituito quello che non è suo senza pensarci due volte" ha sottolineato, riferendo poi che il portafogli verrà riconsegnato nelle prossime ore al suo proprietario, residente a Napoli. L'uomo è stato informato del ritrovamento e nelle prossime ore potrà riavere l'oggetto e il denaro contenuto al suo interno.

Leggi anche Bonus giovani under 35, fino a quando si può fare domanda e come ottenere 500 euro al mese per tre anni

Il legittimo proprietario del portafogli ha ringraziato le forze dell'ordine e il 46enne, al quale vorrebbe stringere la mano di persona. La riconsegna del bene avverrà nelle prossime ore e l'uomo incontrerà finalmente il 46enne che ha fatto sì che il denaro gli venisse riconsegnato nel periodo delle feste di Natale.