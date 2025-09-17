Attualità
Trova la figlia di 12 anni morta in casa ad Alba Adriatica: la Procura dispone l’autopsia

In una casa di Alba Adriatica una bambina di 12 anni è stata trovata morta dalla madre. La Procura di Teramo ha diposto un’autopsia per accertare le cause del decesso.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine

Una bambina di 12 anni è morta nella sua casa di Alba Adriatica. Stando alle prime informazioni, la madre avrebbe trovato la figlia già priva di sensi. Subito sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri 16 settembre. Poco dopo la Procura di Teramo ha diposto un'autopsia per accertare le cause del decesso.

Al momento si sa che la 12enne soffriva già di gravi problemi di salute. Dai primi accertamenti sarebbe stata colta da un arresto cardiocircolatorio. Si sta procedendo con tutte le verifiche del caso.

Lo scorso 26 luglio è morta un'altra bambina di 12 anni in ospedale a Catanzaro dopo aver atteso per due ore un'ambulanza che provvedesse al suo trasferimento dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Soverato a quello del capoluogo per ulteriori accertamenti. Da una ricostruzione dell'accaduto, la piccola si sarebbe sentita male quando era alle giostre ad Amaroni con gli zii sabato sera 26 luglio. Avrebbe sentito un forte dolore dorsale acuto e difficoltà respiratorie. Così la corsa in ospedale dove la situazione è peggiorata e la decisione dei medici del trasferimento nell'altro ospedale. La macchina dei soccorsi si sarebbe inspiegabilmente bloccata per questioni burocratiche. Intanto la 12enne è morta. Subito dopo i genitori hanno presentato denuncia.

Attualità
Immagine
Attualità
