“Troppo vivace”, rinchiude figlio di 3 anni in camera con solo un secchio per bere, mamma arrestata Secondo l’accusa, il piccolo era sottoposto a castighi corporali e punizione violente come appunto bere dal secchio o la reclusione in una stanza da solo.

A cura di Antonio Palma

Anche se ha appena tre anni, secondo la mamma, era un bambino troppo vivace e irrequieto da gestire tanto da arrivare a picchiarlo e rinchiuderlo in una camera con solo un secchio pieno di acqua per bere. Per questo la donna è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri e condotta nel carcere di Venezia dove resterà in attesa dell'estradizione. I fatti contestati alla mamma del piccolo infatti si sono svolti fuori dall’Italia, in Germania, e contro di lei le autorità tedesche avevano emesso un mandato di arresto europeo essendosi allontanata dal Paese prima della cattura e considerata latitante.

La trentenne, di nazionalità rumena, in precedenza abitava in un piccolo paesino della Germania dove il racconto dei vicini di casa, che avevano notato la situazione, ha portato alla luce quanto accadeva nell’abitazione e alle indagini della polizia tedesca. Secondo l’accusa, il piccolo era sottoposto a castighi corporali e punizione violente come appunto la reclusione in una stanza da solo o costretto a bere dal secchio solo perché, stando alla madre, metteva la casa in disordine e non ubbidiva.

Mentre venivano avviate le indagini, però, la donna si era allontanata con tutta la famiglia e infine si era trasferita in Italia, forse pensando di farla franca. Nel nostro Paese però nelle scorse ore è stata raggiunta dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Aurisina, in Friuli Venezia Giulia, e arrestata. A distanza di un anno dai fatti contestati, la donna è finita così in cella in Italia. In Germania, dove sarà processata, rischia una pena fino a dieci anni di reclusione in caso di condanna.