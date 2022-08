Tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia: ombrelloni e lettini spazzati via, bagnanti in fuga I fatti nel pomeriggio di ieri a Vesima. La furia del vento sui lettini e sugli ombrelloni di uno stabilimento balneare genovese, mentre turisti e bagnanti scappano in cerca di un riparo.

A cura di Biagio Chiariello

Nel primo pomeriggio di ieri, giorno di Ferragosto, una tromba d'aria si è formata sul mare di Vesima, frazione del comune di Genova, poco distante dal litorale.

La spiaggia, nonostante l’allerta meteo gialla diramata per tutta la giornata di oggi, era piuttosto affollata dai bagnanti, e in molti alla scena: prima il mare increspato da una folata di vento, poi un'altra più forte. L'intensità che cresce progressivamente sino a creare il classico, violento mulinello violento, che ben presto si è trasformato in una tromba d'aria.

Nel video, che sta diventando virale sui social, si vedo chiaramente il ciclone che, dopo essersi avvicinata pericolosamente alla riva, rovescia gli ombrelloni e i lettoni che si trovavano sulla spiaggia, molti dei quali sono volati via, letteralmente.

Il tutto è avvenuto non senza disagi con turisti e bagnanti fuggiti in cerca di un riparo. In pochi minuti la situazione è poi tornata alla normalità.

Nel frattempo Arpal, attraverso una nota diramata sul sito istituzionale ha provveduto a diramare l’allerta gialla nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 agosto. Proprio in questa ultima giornata – si legge – è previsto un tempo “instabile fino al pomeriggio con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti altrove. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal pomeriggio. Da sera nuovo rinforzo della ventilazione meridionale fino a localmente forte sui settori centrali”.

La situazione meteorologica non dovrebbe migliorare nemmeno domani, mercoledì 17 agosto: si attende infatti un “nuovo contesto instabile per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica” e “possibili rovesci o temporali di intensità moderata su tutte le zone”. Sul ponente, l’allerta avrà termine alle 24 del 15 agosto, mentre sul centro levante perdurerà fino alle 14 del 16 agosto.