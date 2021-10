Treviso, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: morto 31enne Un uomo di 31 anni è morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto nel Trevigiano. L’incidente è avvenuto nel territorio di Altivole: è qui che Denis Parolin, questo il nome della vittima, stava transitando con la sua Fiat 500 quando è finito fuori strada. Lo schianto della vettura contro un palo della luce ha fatto sbalzare il corpo a distanza di metri.

A cura di Chiara Ammendola

Drammatico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì in provincia di Treviso dove un'auto è uscita fuori strada finendo contro un palo provocando il decesso dell'uomo alla guida, un 31enne di Riese Pio X. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori che sono intervenuti insieme con i carabinieri sul posto poco dopo lo schianto: Denis Parolin, questo il nome della vittima, è stato dichiarato morto poco dopo il loro arrivo.

L'incidente stradale è avvenuto nel territorio di Altivole la notte scorsa quando Parolin stava percorrendo a bordo della sua Fiat 500 via degli Alpini. È qui che per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada. Poco dopo aver invaso la carreggiata opposta si è schiantato contro un palo della luce posizionato lungo la strada. Lo schianto è stato violentissimo e il 31enne residente a Riese è probabilmente deceduto sul colpo: a causa dell'urto il suo corpo è stato infatti sbalzato all'esterno dell'abitacolo a diversi metri dal luogo dell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri di Asolo e l'equipaggio radiomobile di Castelfranco Veneto insieme con i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. I militari hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto e capire se ci siano altre auto coinvolte. Al momento l'ipotesi più probabile resta comunque un colpo di sonno o un malore che possano aver provocato la perdita del controllo e l'uscita di strada della vettura.