Treviso, donne investita e uccisa da un camion dei rifiuti

Il drammatico incidente è avvenuto a Pederobba, in provincia di Treviso: la vittima aveva 86 anni.
A cura di Davide Falcioni
A.G., una donna di 86 anni, è stata investita e uccisa da un mezzo per i rifiuti del consorzio Contarina: a renderlo noto è stata la stessa azienda, spiegando che l'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 19 gennaio, in via Santa Margherita, a Pederobba, in provincia di Treviso.

Le circostanze dell'accaduto "sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle Autorità competenti, alle quali la Società sta assicurando la massima collaborazione. A nome del Consiglio di amministrazione e della Società – ha detto il presidente di Contarina, Giuliano Pavanetto – esprimo il profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari della vittima, condividendo il dolore della comunità coinvolta".

Sul posto hanno operato carabinieri e personale del Suem 118.

