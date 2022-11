Treviso, brusca frenata per evitare l’impatto con l’auto davanti: 18enne cade dalla moto e muore Una brusca frenata per evitare un tamponamento, poi la caduta sull’asfalto della carreggiata: Davide Bon, carrozziere di 18 anni residente a Volpago del Montello (Treviso) è morto mentre rincasava per la pausa pranzo da lavoro.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Un grave incidente stradale ha spezzato la giovane vita di Davide Bon, 18 anni, residente a Volpago del Montello, nel trevigiano.

Stando a quanto emerso, il giovane avrebbe frenato bruscamente mentre era in sella alla sua motocicletta, in modo da evitare un impatto quasi certo con una Volkswagen Lupo, l'auto che lo precedeva e che aveva rallentato davanti a lui.

Il ragazzo sarebbe riuscito a evitare il tamponamento, ma non a salvarsi la vita: Davide è caduto dalla sua moto ed è precipitato a terra. L'impatto con l'asfalto non gli ha lasciato scampo.

Inutile il sopraggiungere dei soccorsi, accompagnati da un elicottero: al loro arrivo il 18enne era già deceduto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, per accertare la dinamica dell'incidente.

Come ricostruiscono le cronache locali, Davide al momento dell'incidente stava rientrando a casa da lavoro per la pausa pranzo. Lascia il padre Patrick, la madre Dolores, il fratello Luca e la fidanzata Elisa, con cui stava insieme da un annetto: i due si erano conosciuti in occasione dell'ultimo Capodanno e non si erano più separati.

Non appena si è diffusa la tragica notizia, sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio alla famiglia da parte della comunità locale, che si è stretta nel dolore dei familiari del giovane. Alle condoglianze ha partecipato anche il comune di Montebelluna: "Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono il cordoglio accorato per la scomparsa del giovane ragazzo", così tramite una nota.

Maggiorenne solo da qualche mese, Davide Bon era impiegato da tempo presso la carrozzeria "Caonada" di Montebelluna: tutti lo descrivevano come un ragazzo volenteroso, con la testa sulle spalle e dedito al lavoro.