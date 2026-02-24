Treviso, bimba di 8 anni cade in palestra a scuola e batte la testa: ricoverata in terapia intensiva

La bimba trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è stata sedata ed intubata e infine ricoverata nel reparto di neurochirurgia.

Una bambina di 8 anni è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo una bruttissima caduta durante la quale ha battuto violentemente la testa mentre si trovava a scuola in una cittadina della provincia. Lo spaventoso incidente ieri durante l’ora di educazione motoria che si stava tenendo nella palestra dell’istituto scolastico, una scuola primaria.

Secondo quanto ricostruisce Il Gazzettino di Treviso, la piccola pare non stesse partecipando attivamente all’attività sportiva ma fosse in attesa fuori dal perimetro del tappeto di gomma su cui si esercitavano i compagni di classe. Era l’ultima ora di lezione della mattina, intorno alle 13.45, quando è accaduto qualcosa. La piccola, per motivi ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio ed è caduta battendo la testa a terra.

Un impatto violento che le ha provocato anche una crisi epilettica. Sono stati momenti concitati e drammatici durante i quali i docenti sono subito intervenuti allertando il 118 con una chiamata di emergenza e assistendo nel frattempo la bimba in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

I sanitari del Suem infine hanno preso in carico la bimba trasferendola d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo provinciale. Qui la bimba è stata sedata ed intubata e sottoposta a tutti i controlli del caso, come la Tac, che fortunatamente avrebbero dato esiti confortanti. La bimba rimane ricoverata nella terapia intensiva del reparto di neurochirurgia sotto stretta sorveglianza medica in attesa di ulteriori esami che possano escludere conseguenze gravi.