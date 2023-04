Trento, carabinieri fermano un uomo per un controllo e scoprono che è latitante da 9 anni: arrestato Un uomo di 36 anni, latitante da ben nove e senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina a Trento dai carabinieri. Il ricercato era in un bar.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 36 anni, latitante da ben nove e senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina a Trento dai carabinieri: il ricercato, di nazionalità marocchina, era già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi soprattutto con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, nel condurre un’attenta attività di controllo presso un bar situato a nord del capoluogo, si sono imbattuti in un soggetto che, palesando un certo nervosismo, aveva dichiarato loro di non essere in possesso di documenti di riconoscimento. I carabinieri, pertanto, hanno condotto l’uomo presso la caserma di via Barbacovi per l'identificazione ed è stato proprio qui che , durante operazioni di “foto segnalamento”, che i militari hanno appurato che quello davanti a loro era una persona destinataria, sin dall’anno 2014, di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Trento dovendo scontare più di un anno di reclusione per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti commessi addirittura tra gli anni 2010 e 2011.

L’arrestato è stato così condotto presso il carcere di Trento, dove dovrà scontare la pena comminatagli nove anni fa.