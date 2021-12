Treni in tilt: oggi 4 dicembre maxi ritardi, fino a quattro ore. Cosa sta succedendo Coinvolto il nodo di Firenze con ripercussioni su tutta l’Alta Velocità. In tilt il nuovo software appena installato, cancellazioni e ritardi fino a 3h e 40.

A cura di Biagio Chiariello

Giornata davvero difficile quella di oggi, 4 dicembre, per chi ha deciso di prendere un treno, specialmente per quanto riguarda quelli dell'Alta Velocità. La circolazione è stata fortemente rallentata dalla prima mattina per i convogli TAV in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze. I ritardi hanno sfiorate le 4 ore. Il nodo interessato è quello del capoluogo toscano, me le ripercussioni si sono manifestate su tutta la linea: coinvolti Frecciarossa, Regionali, Regionali Veloci e Intercity. I disagi sono riconducibili alla messa a punto del sistema ACCM (Apparato Cantrale a Calcolatore Multistazione) attivato pochi giorni fa nel capoluogo toscano. Le Ferrovie dello Stato in un comunicato spiegano che ci sono stati “prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze” che “stanno provocando forti ritardi“.

Il traffico è nuovamente fortemente rallentato, ancora in corso l'intervento dei tecnici", si legge sul sito di Trenitalia. "Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 160 minuti per i treni in viaggio, i treni precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 220 minuti".

Dalle 7 di stamane i ritardi si sono progressivamente accumulati e sono state segnalate anche delle cancellazioni. Il guasto si è verificato a Firenze Campo Marte. Alle 10.15 Fs indicava che un traffico fortemente rallentato", con un "tempo di percorrenza fino a 120 minuti per i treni in viaggio". Le corse coinvolte nei ritardi sono quasi 50 e alcune parzialmente cancellate, tra cui diversi Frecciarossa verso il sud e il nord e numerosi regionali. Rfi mantiene un presidio tecnico per assicurare il corretto funzionamento degli impianti. Attiva l'assistenza di Trenitalia nelle principali stazioni e attraverso l'invio di mail e sms ai passeggeri interessati.

Treni cancellati

• RV 4098 Roma Termini (9:02) – Firenze Santa Maria Novella (12:50)

• RV 4117 Firenze Santa Maria Novella (14:02) – Arezzo (14:47)

• R 18827 Prato Centrale (9:22) – Firenze Campo Marte (10:07)

• R 18753 Firenze Santa Maria Novella (10:22) – Arezzo (11:52)

• R 18754 Arezzo (11:08) – Firenze Santa Maria Novella (12:38)

• R 18838 Firenze Campo Marte (13:06) – Prato Centrale (13:48)

• R 18760 Arezzo (13:30) – Firenze Santa Maria Novella (14:54)

• R 18841 Prato Centrale (14:12) – Montevarchi Terranuova (15:45)

L'ultimo aggiornamento – ore 14.30

Questo l'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia: