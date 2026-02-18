Treni bloccati sulla linea Alta velocità Firenze Roma: ritardi di oltre un’ora, cancellazioni e limitazioni

Un guasto a un treno fermo in linea nei pressi di Firenze Rovezzano sta bloccando la circolazione della linea ferroviaria Alta velocità Firenze – Roma in direzione sud. Finora si registrano ritardi di oltre un’ora, limitazioni di percorso e cancellazione di convogli.

Nuovi disagi oggi sulla linea ferroviaria Alta Velocità Firenze – Roma a causa del guasto di un treno Italo che ha bloccato i binari in Toscana, in prossimità di Rovezzano, nell'hinterland del capoluogo toscano. I disagi sono scattati nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, poco dopo le 18:30, e sono proseguiti fino a sera con pesanti ripercussioni su tutto il traffico della dorsale principale delle nostre ferrovie. Finora si registrano ritardi di oltre un'ora, limitazioni di percorso e cancellazione di convogli.

Trenitalia spiega che i disagi sono scattati intorno alle 18:45 quando la circolazione è stata rallentata per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria nei pressi di Firenze Rovezzano. Interessata in particolare la circolazione dei convogli diretti verso sud e la Capitale, I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità e Intercity in direzione Roma possono essere instradati sulla linea convenzionale mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Anche Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce il tratto interessante dai disagi, conferma che alle ore 20:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Firenze Alta Velocità direzione Roma permane rallentata in prossimità di Rovezzano a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea.

Leggi anche Treni da Roma a Napoli e Firenze ancora nel caos: ritardi fino a 140 minuti per nuovi atti dolosi

Trenitalia comunica che al momento i treni Alta Velocità e Intercitry direttamente coinvolti dai problemi nel nodo di Firenze e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono: