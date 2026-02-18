Treni bloccati sulla linea Alta velocità Firenze Roma: ritardi di oltre un’ora, cancellazioni e limitazioni
Nuovi disagi oggi sulla linea ferroviaria Alta Velocità Firenze – Roma a causa del guasto di un treno Italo che ha bloccato i binari in Toscana, in prossimità di Rovezzano, nell'hinterland del capoluogo toscano. I disagi sono scattati nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, poco dopo le 18:30, e sono proseguiti fino a sera con pesanti ripercussioni su tutto il traffico della dorsale principale delle nostre ferrovie. Finora si registrano ritardi di oltre un'ora, limitazioni di percorso e cancellazione di convogli.
Trenitalia spiega che i disagi sono scattati intorno alle 18:45 quando la circolazione è stata rallentata per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria nei pressi di Firenze Rovezzano. Interessata in particolare la circolazione dei convogli diretti verso sud e la Capitale, I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità e Intercity in direzione Roma possono essere instradati sulla linea convenzionale mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.
Anche Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce il tratto interessante dai disagi, conferma che alle ore 20:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Firenze Alta Velocità direzione Roma permane rallentata in prossimità di Rovezzano a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea.
Trenitalia comunica che al momento i treni Alta Velocità e Intercitry direttamente coinvolti dai problemi nel nodo di Firenze e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:
- FR 8525 Bolzano (15:12) – Napoli Centrale (21:43)
- FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:10)
- FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:10)
- FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:53)
- FR 8527 Brescia (17:00) – Roma Termini (21:15)
- FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Napoli Centrale (23:05)
- IC 594 Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (22:20)