Tredicenne scompare improvvisamente da Cesena, appello dei familiari: “Aiutateci a cercarla”

Da diverse ore si cerca una ragazzina di 13 anni uscita da casa dei nonni a Cesena e scomparsa nel nulla sabato pomeriggio. Secondo i vari appelli lanciati on-line dai familiari, che hanno presentato denuncia di scomparsa, non risponde alle telefonate e il cellulare risulta spento. Chi ha notizie può avvertire le forze delì’ordine.
A cura di Antonio Palma
Sono ore di angoscia e apprensione per le sorti di una ragazzina di 13 anni scomparsa improvvisamente da Cesena nella giornata di ieri sabato 6 settembre. Dopo averla cercata inutilmente, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri e lanciato vari appelli social per chiedere aiuto nelle ricerche della minorenne.

L'adolescente di nome Anna è scomparsa ieri da Cesena dove era in visita ai nonni. Le sue tracce si sono perse nel pomeriggio quando è uscita di casa intorno alle 14 con un'amica per dirigersi verso il centro ma poi non ha più risposto a telefonate e messaggi dei parenti. Secondo i vari appelli lanciati on-line dai familiari, era uscita in centro a Cesena poi il telefono è risultato spento.

A complicare le cose il fatto che lo smartphone avrebbe agganciato per l'ultima volta una cella in zona San Pietro in Trento,  frazione del comune di Ravenna, dove vive con i genitori, ma di lei al momento nessuna traccia.

La tredicenne è descritta come alta 1 metro e sessanta, capelli biondo scuro lisci fino alle spalle e occhi azzurri ma i familiari non escludono che possa aver cambiato colore dei capelli in queste ultime ore. Al momento della scomparsa indossava jeans scuri corti e felpa con cappuccio grigia.

"Per favore aiutateci a condividere l'appello. Ogni informazione ci sarà di grande aiuto" spiegano i famigliari  a cui si sono unite varie associazioni di scomparsi chiedendo a chiunque la avvistasse di chiamare le forze dell'ordine. Al momento alcune segnalazioni confermano che fosse in centro Cesena nel pomeriggio di sabato, in compagnia di un'altra ragazza.

