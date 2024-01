Tredicenne aggredita da ex compagne di scuola: schiaffi, spintoni e calci in strada a Padova Una ragazzina di 13 anni è stata accerchiata e colpita con schiaffi e calci da alcune coetanee fuori dall’istituto che frequenta a Padova. Una delle ‘bulle’, ex compagne di scuola della vittima, ha ripreso il pestaggio e pubblicato il video sui social. I genitori della 13enne hanno deciso di denunciare il fatto ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 gennaio, una ragazzina di 13 anni è stata aggredita e colpita con schiaffi e calci da due ex compagne di scuola che l'aspettavano all'esterno dell'istituto che frequenta. È successo a Padova. Il pestaggio, avvenuto in strada e alla luce del giorno, è stato ripreso con un cellulare da una quarta giovane ed è poi stato postato in rete sulle piattaforme social.

Le altre ragazzine avrebbero tutte 14 anni, sarebbero quindi poco più grandi della loro vittima. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, a denunciare l'accaduto al comando dei carabinieri della città sarebbero stati i genitori della 13enne, a cui proprio la vittima si sarebbe rivolta dopo aver trovato il video su Instagram.

Nelle immagini si vede una delle ragazzine, quella che sembra la ‘capa' del gruppetto, che prima intimidisce la 13enne dicendole: "Le ca****e che escono dalla tua bocca fanno male". Subito dopo, la stessa ragazza sferra uno schiaffo in pieno volto alla sua vittima.

Interviene poi un'altra ragazzina che prende la 13enne per i capelli, la strattona e le dà un pugno sulla testa. La giovane tenta di ripararsi buttandosi a terra, ma qui riceve un calcio. Il filmato si interrompe quando una donna si avvicina in bicicletta alle quattro e chiede alla più piccola se abbia bisogno di aiuto o di avvertire la polizia.

I militari dell'Arma stanno avrebbero già rintracciato le bulle. Sembra che una fosse una compagna di scuola della vittima, le altre due, invece, sarebbero amiche della prima. Tutte e quattro avrebbero frequentato una scuola media di uno dei principali quartieri della città veneta. Già domani, venerdì 26 gennaio, potrebbero esserci aggiornamenti nella vicenda: l'ipotesi è che le tre aggreditrici vengano indagate per violenza privata dalla procura dei minori di Venezia.