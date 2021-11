Tre specialità di salamini richiamati per presenza di salmonella, l’allerta del Ministero L’allerta alimentare lanciata dal Ministero della Salute e riguarda tre specialità di salumi del Salumificio La Rocca per la possibile presenza di Salmonella.

A cura di Antonio Palma

Tre specialità di salamini sono state richiamate dal mercato per un rischio microbiologico per i consumatori a causa della possibile presenza di salmonella nelle carni con cui soni prodotti. L'allerta alimentare è stata lanciata dal Ministero della Salute attraverso l’apposita sezione del sito web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Questa volta il ritiro dagli scaffali dei negozi riguarda tre specialità di salumi a marchio Salumificio La Rocca per la possibile presenza di Salmonella. Nel dettaglio si tratta di un singolo lotto di Salamino Rocchino, Salamino Rocchetto e Salamino Alfiere venduti con il medesimo marchio ed evidentemente prodotti con la stessa materia prima.

I prodotti interessati dall'avviso di richiamo sono venduti in formato singolo da 150 grammi ciascuno o fascettati a coppie da 300 grammi ciascuna, e appartengono allo stesso lotto che indica la data di produzione 08/10/2021 e data di scadenza fissata all'8 aprile 2022. I salamini richiamati sono stati prodotti dalla ditta Salumificio La Rocca Srl, nel proprio stabilimento di via Caneto, a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza (marchio di identificazione IT 1310/L CE). Come sempre in questi casi, a scopo cautelativo, si raccomanda di non consumare le tre tipologie di salamini con il numero di lotto sopra indicato.

La salmonella è uno degli agenti batterici più comuni nei casi di infezioni trasmesse da alimenti e può dare vita alla salmonellosi. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati crudi o non pastorizzati. La salmonellosi quindi viene trasmessa attraverso l’ingestione di questi cibi o bevande contaminate o per contatto ed è responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali che possono portare a sintomi come vomito, diarrea e dolore addominale.