Travolto e ucciso da un’auto mentre pedala: Davide era “rinato” dopo un incidente in moto e il coma Davide Barbieri, un ragazzo di 29 anno di di Biana di Pontedellolio, in provincia di Piacenza, è morto questa mattina mentre era in sella alla sua recumbert bike, bicicletta sulla quale si può pedalare da sdraiati. Il giovane era uscito nove anni fa da un lungo coma dopo un incidente motociclistico.

A cura di Davide Falcioni

Davide Barbieri, un ragazzo di 29 anno di di Biana di Pontedellolio, in provincia di Piacenza, è morto questa mattina mentre era in sella alla sua recumbert bike, bicicletta sulla quale si può pedalare da sdraiati: il giovane stava percorrendo la Provinciale 654, all’altezza di Recesio, quando per causa ancora in corso di accertamento è stato investito e ucciso da una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno avviato i rilievi del caso.

Davide amava pedalare, lo faceva tuti i giorni perché quel semplice gesto era in realtà diventato una conquista importantissima. Nel febbraio di nove anni fa, infatti, fu coinvolto in uno scontro frontale tra due motociclette a Recesio di Bettola, a pochi chilometri dal luogo in cui è avvenuto l'odierno incidente: inizialmente in stato vegetativo, rimase in coma per otto mesi senza parlare, muoversi né reagire agli stimoli. Poi il lento recupero, la sedia a rotelle, tanta fisioterapia e un faticoso percorso di riabilitazione che ha coinvolto diversi professionisti piacentini. Nel frattempo, fra mille difficoltà, era riuscito anche a diplomarsi alle scuole serali, accompagnato e assistito dalla sua famiglia, che gli è stata sempre accanto.

Davide non si era mai fermato: i suoi progressi erano continuati e si era munito di una bici reclinabile, con la quale fare qualche chilometro ogni giorno nei dintorni di casa. L'ultima volta è accaduto stamattina. In uno dei suoi tanti giri, proprio all’incrocio per Biana, un’auto lo ha investito e per Davide non c’è stato più nulla da fare.