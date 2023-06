Travolto da un treno merci alla stazione di Ancona, muore 38enne: tutte le ipotesi aperte Ad Ancona un trans di 38 anni è stato travolto e ucciso da un treno marci di passaggio sul binario 1. SI indaga su tutte le ipotesi, dal suicidio a una spinta fatale. Nessun disagio per la circolazione ferroviaria.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia nella notte alla stazione di Ancona, dove un trans di 38 anni, a quanto si apprende di origine brasiliana, è stato travolto e ucciso da un treno merci diretto verso Sud al binario 1. È successo intorno alle 4. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, riportando l'amputazione di un braccio e di una gamba.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e del 118 ma i soccorsi sono stati inutili a causa delle gravissime ferite riportate dalla vittima. Trasportato subito all’ospedale Torrette, è deceduto poco dopo.

La polizia ferroviaria sta indagando per ricostruire cosa sia accaduto, cosa che si prevede non facile anche perché in quel punto non ci sono telecamere. Sono aperte tutte le ipotesi, dal gesto volontario, un incidente o anche una spinta, quindi con il coinvolgimento di altri soggetti. Intanto, la salma della vittima è stata trasferita all'obitorio dell'c.

La persona travolta dal convoglio (86246 Foggia-Torino) che stava procedendo in direzione Sud non aveva i documenti con sé e nessuno avrebbe visto ciò che è accaduto anche se alcuni presenti hanno sentito un forte botto e poi sono accorsi lanciando l'allarme e facendo scoprire il cadavere.

Neanche il macchinista del treno si sarebbe accorto dell'incidente, essendo l'impatto avvenuto a metà convoglio o comunque verso la sua coda. Nessuna conseguenza o disagio è stato invece registrato per la circolazione ferroviaria.