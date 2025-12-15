Travolta sullo scooter mentre va a scuola con un’amica: 18enne morta in un incidente a Rimini

immagini di repertorio

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di una ragazza di 18 anni nella mattina di lunedì 15 dicembre a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. La tragedia si è consumata intorno alle 7.30 lungo la strada provinciale Marecchiese, nel tratto che attraversa la frazione di Sant’Ermete, mentre la giovane si stava recando a scuola insieme a una coetanea. Le due ragazze viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH 125 quando, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il mezzo è stato travolto da una Dacia Sandero condotta da una donna di 46 anni.

L'urto è stato violentissimo: la ragazza alla guida dello scooter è deceduta sul colpo, mentre l’amica, rimasta ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 dell’Ausl Romagna, insieme agli agenti della polizia stradale e agli addetti di Anas, che hanno provveduto a gestire la viabilità e a raccogliere le prime informazioni sulla dinamica dell’incidente.

Secondo le prime verifiche, le due ragazze stavano procedendo in direzione Rimini quando lo scooter si è trovato a sorpassare un’auto, proprio nel momento in cui la Dacia Sandero, guidata dalla donna, stava svoltando a sinistra per imboccare una traversa. L’impatto ha colpito in pieno il ciclomotore, determinando la morte della giovane conducente. La polizia stradale sta effettuando ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio della dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Leggi anche Accompagna la figlia a scuola e viene travolto dalla sua stessa auto: grave un uomo a Bologna

La tragedia ha sconvolto la comunità locale: sul luogo dell’incidente sono arrivati subito i genitori della vittima, mentre la conducente dell’auto è stata soccorsa dai sanitari, visibilmente sotto choc. Le due ragazze coinvolte erano compagne di scuola e la loro giovane età rende ancora più drammatica la vicenda. I soccorritori hanno lavorato con tempestività per prestare aiuto, ma per la giovane studentessa non c’è stato nulla da fare.