Travolta dal tir e trascinata per 30 metri: così è morta Romana a bordo della sua moto La donna 51enne è morta in un terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 7 novembre, in lungomare Canepa, a Genova. Indagato per omicidio colposo l’autista del camion.

Si chiamava Romana Conte, aveva 51 anni e viveva a Genova, nel quartiere di Albaro: è lei la vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio 7 novembre in lungomare Canepa, all’altezza dei Magazzini del Sale, a Sampierdarena, in direzione Ponente.

La dinamica non è ancora completamente chiara. Gli agenti della sezione infortunistica e del reparto giudiziaria della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Giurato, sono stati impegnati fino a sera inoltrata per effettuare i rilievi del sinistro. Sono state acquisite anche le telecamere della zona per capire la dinamica dell’incidente.

Stando alle prime ricostruzioni la donna viaggiava su una moto che si è scontrata contro un camion guidato da un uomo di 53 anni di Settimo Torinese. L’autoarticolato prima avrebbe travolto il mezzo a quattro ruote, poi l’ha trascinata per una trentina di metri. E ha quindi terminato la sua corsa schiacciando la donna che era in sella al motociclo. Inutili i tentativi di soccorso di 118 e Croce d'Oro di Sampierdarena. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dovuto alzare il camion per recuperare i resti della vittima.

L’uomo che era al volante del Tir è indagato per omicidio stradale. Alle forze dell'ordine ha detto di non essersi accorto di nulla e di aver frenato quando ha sentito qualcosa sotto gli pneumatici e le urla degli altri automobilisti.

L'autoarticolato è stato sequestrato così scaricare i dati registrati dal cronotachigrafo per capire da quante ore l'uomo fosse al volante. Sarà analizzato anche il cellulare del camionista per verificare l'ora delle ultime chiamate fatte o ricevute e dei messaggi letti o inviati.

