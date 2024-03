Schianto frontale sulla statale, il piccolo Alessandro morto a 3 mesi: la madre era tornata per partorire Il terribile incidente stradale a Orosei, in provincia di Nuoro, quando la vettura su cui viaggiava il neonato, una fiat Panda, si è scontrata frontalmente con un’altra auto. La tragedia ha sconvolto la comunità di Orune, luogo di origine della madre del piccolo che doveva essere battezzato nei prossimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

543 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di soli 3 mesi è morto tragicamente nelle scorse ore sulla strada statale 125 a Orosei, in provincia di Nuoro, a seguito di un terribile incidente stradale in cui sono rimaste ferite gravemente anche la mamma del piccolo e altre due donne che viaggiavano sulla stessa vettura. La tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, intorno alle 16.30, in località Cala Liberotto.

Per motivi ancora da chiarire, la vettura su cui viaggiava il neonato, una fiat Panda, si è scontrata frontalmente con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta, una Volkswagen Golf. Un impatto violento costato la vita al piccolo Alessandro di appena 90 giorni di vita e che questa estate doveva essere battezzato. Inutili i soccorsi medici giunti tempestivamente sul posto con ambulanze ed elisoccorso. Il piccolo è stato estratto dalle lamiere della vettura e i medici hanno lavorato a lungo per rianimarlo ma hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Estratta dalle lamiere anche la madre, una 40enne che viaggiava con lui sul sedile posteriore del mezzo. La donna, ferita gravemente, è stata trasportata con l’elicottero con codice di massima urgenza all’ospedale di Sassari. Grave anche un’amica della donna, anche lei ricoverata a Sassari, mentre meno gravi le condizioni dell’altra donna a bordo della Panda, trasportata in ambulanza all’ospedale di Olbia. Sotto shock ma illeso l’uomo alla guida dell’altra vettura. L’automobilista è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro stradale ed eventuali responsabilità. Secondo una primissima ipotesi, l’impatto sarebbe avvenuto quando la Panda stava per immettersi sulla strada all’altezza di un bivio.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Orune, luogo di origine della madre del piccolo che vive e lavora all’estero ma era tornata proprio per partorire e celebrare il battesimo del bimbo. La notizia della tragedia è arrivata anche al padre del piccolo che era rimasto all’estero per lavoro.