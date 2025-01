video suggerito

Tragedia sulla neve in Austria: sciatore di 23 anni si schianta durante un fuoripista e muore Il ragazzo deceduto è uno sciatore olandese di 23 anni. Si è schiantato contro le rocce: potrebbe aver perso il controllo degli sci. Inutile l’arrivo tempestivo dei soccorsi, è morto sul posto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia sulla neve, in Austria, dove un giovane si è schiantato contro le rocce perdendo la vita, nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio. L'incidente mortale è avvenuto in Tirolo, nel comune di Neustift. Il ragazzo deceduto è uno sciatore olandese di 23 anni, morto sul ghiacciaio austriaco dello Stubai, non distante dal confine italiano: è una meta molto gettonata tra escursionisti e appassionati di sci, che offre impianti con piste adatte a principianti ed esperti.

Per il giovane sciatore austriaco doveva essere una giornata di svago all'aperto, assieme alla famiglia e alcuni amici. Invece la vacanza di inizio anno si è trasformata in tragedia. Lo schianto è avvenuto mentre il 23enne stava praticando da solo il fuoripista. Potrebbe aver perso il controllo degli sci. Come ha riferito la polizia, è morto sul posto dell'incidente, nonostante l'arrivo tempestivo del soccorso piste, giunto immediatamente per prestare i primi aiuti. Non è stato possibile salvargli la vita: troppo violento l'impatto con la roccia sporgente. L'equipaggio dell'elicottero d'emergenza non ha potuto fare altro che recuperare il corpo, che è stato trasportato a valle. È stata disposta l'autopsia, che chiarirà con esattezza la causa della morte del giovane.

Non è la sola tragedia sulla neve di questi giorni. Uno sciatore di 66 anni è morto sulle piste di Livigno, in Alta Valtellina: avrebbe perso la vita dopo una caduta, causata forse da un malore. È andata fortunatamente meglio a una 43enne rimasta coinvolta in un incidente sulle piste da sci dei Piani di Bobbio (Bergamo), che ha riportato solo traumi di lieve entità.