video suggerito

Turista muore sulla pista da sci a Livigno: l’ipotesi di una caduta dopo un malore Uno sciatore di 66 anni è morto sulle piste di Livigno, in Alta Valtellina: avrebbe perso la vita a seguito di una terribile caduta forse dopo un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno sciatore di 66 anni è morto sulle piste di Livigno, in Alta Valtellina. Stando alle prime informazioni avrebbe perso la vita a seguito di una terribile caduta lungo il tracciato Rin a Livigno, nel comprensorio del Carosello 3000. La tragedia è avvenuta oggi 28 dicembre verso le 11.30.

Subito dopo la caduta è scattato l'allarme ai soccorritori. Purtroppo per il 66enne non c'è stato più nulla da fare. Ora si indaga per cercare di ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi più probabili – che attengono le certezze del medico legale – anche quella che il 66enne sia stato colpito da un infarto prima di cadere o che sia stato vittima di una gravissima caduta. Avrebbe perso il controllo degli sci forse per l'alta velocità cadendo sulla pista. Gli accertamenti saranno condotti dai carabinieri-sciatori in servizio di sicurezza agli imputati di risalita a Livigno, oggi impegnati anche a Bormio per la gara di Coppa del mondo.